E3 2021: si aggiunge un evento con giochi e ospiti quali Reggie, Kojima e Del Toro

Siamo ormai entrati nel periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda i videogiochi. Questa sera, a partire dalle ore 20:00, andrà in onda il primo evento digitale di questo E3 2021. Parliamo della Summer Game Fest, uno show ricco di annunci che verrà condotto dall’ormai amato Geoff Keighley. A questo e ai tantissimi altri show digitali in arrivo nei prossimi giorni se ne va ad aggiungere un ennesimo, ovvero il Tribeca Games Spotlight.

Questo nuovo evento si aggiunge al palinsesto ricco e serrato che verrà proposto in questi giorni di l’E3 2021 in formato digitale. Il Tribeca Games Spotlight verrà trasmesso domani 11 giugno a partire dalle ore 20:00, orario italiano. L’annuncio è arrivato qualche istante fa tramite l’account Twitter della Summer Game Fest con un post nel quale sono stati confermati i primi dettagli per quanto riguarda questo nuovo show digitale atteso per la sera di domani.

Non sappiamo quanto durerà questo nuovo evento nel pieno del periodo E3 2021, ma conosciamo alcuni dei giochi che verranno mostrati. Come ci viene detto nel post d’annuncio del Tribeca Games Spotlight, domani sera sarà un ottima occasione per dare un occhiata a diversi titoli già annunciati nei mesi scorsi come: Kena Bridge of Spirits, 12 Minutes, Sable, Lost in Random e molti altri titoli non ancora specificati.

Le sorprese però non finisco qui, dato che al Tribeca Games Spotlight prenderanno parte anche diversi ospiti appartenenti sia all’industria videoludica che a quella cinematografica. Tra questi spiccano i nomi di Hideo Kojima, Reggie Fils-Aimé, Guillermo Del Toro, Elijah Wood e Norman Reedus. Insomma, l’E3 2021 prende sempre più corpo, e ci aspettiamo un’edizione ricca di annunci importanti e tante sorprese.