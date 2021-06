Dopo la conferenza Xbox e Bethesda, qualche istante fa è terminato anche il nuovo show digitale Square Enix Presents. Questo E3 2021 è stato il momento perfetto per Square Enix di annunciare tutta una serie di nuovi titoli, e alcuni aggiornamenti relativi alle esperienze in evoluzione del colosso giapponese. Senza indugiare oltre, ripercorriamo insieme quelli che sono stati gli annunci presentati qualche istante fa.

E3 2021: Square Enix, tutti i giochi annunciati

Marvel’s Guardians of the Galaxy

L’E3 2021 di Square Enix si apre con il nuovo gioco di Eidos Montreal, ovvero Marvel’s Guardians of the Galaxy. A differenza dei vendicatori, i guardiani si presentano con un titolo fortemente narrativo singole player, ricco dello spirito chiasso dei personaggi spaziali Marvel.

Final Fantasy Pixel Remaster

Con un breve teaser viene annunciato anche il progetto Final Fantasy Pixel Remaster, che sancisce l’approdo dei capitoli classici della saga JRPG su PC tramite Steam e su dispositivi mobile Android e iOS.

Marvel’s Avengers

All’E3 2021 di Square Enix trova spazio anche Marvel’s Avengers e il nuovo aggiornamento dedicato al personaggio di Black Panther, il quale si è mostrato con un video di gameplay.

Hitman Sniper The Shadows

La saga di Hitman si estende in uno spin off chiamato Hitman Sniper The Shadows che regala ai fan una nuova storia, un nuovo gameplay, dei nuovi personaggi tutto ambientato nell’universo narrativo di Hitman.

NieR Reincarnation

Buone notizie per i fan della saga di Yoko Taro, dato che l’E3 2021 di Square Enix ha confermato l’arrivo in occidente del titolo per dispositivi mobile NieR Reincarnation con l’apertura delle pre-registrazioni.

Babylon’s Falls

Dopo anni dall’annuncio, Babylon’s Fall torna a mostrarsi in questo nuovo evento Square Enix. Grande spazio al gamelay, ricco di battaglie all’arma bianca, di nemici di vario tipo e ambientazioni evocative.

Life is Strange True Colors

La saga di Life is Strange prosegue con una nuova storia. True Colors, dopo essere stato annunciato qualche mese fa, torna a farci vedere un pezzettino del nuovo racconto e dei suoi personaggi.

Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin

La conferenza digitale Square Enix di questo E3 2021 si conclude con Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin. Il tanto chiacchierato titolo action di Final Fantasy è realtà, e si è mostrato con un primo trailer ricco di momenti ed informazioni.

Con l’annuncio del nuovo titolo brandizzato Final Fantasy si conclude anche questo Square Enix Presents. Qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più?