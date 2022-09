Il ritorno dell’E3 con la prossima edizione nell’estate 2023 era già stato confermato qualche mese fa, ma mentre ci avviciniamo sempre di più alla parte finale del 2022 ecco che arrivano ulteriori conferme su quello che sarà a tutti gli effetti l’E3 2023. In questi anni sono in molti ad aver sentito la mancanza della fiera statunitense, ma dobbiamo dire che in un modo o nell’altro siamo sempre stati in buona compagnia durante le scorse estati videoludiche.

Quando si è cominciato a parlare del ritorno dell’E3, l’ESA ha subito dichiarato che la prossima edizione vuole proporre agli appassionati e agli addetti ai lavori uno show di altissimo livello. Ora, arrivano nuove importanti conferme sul periodo in cui torneremo a vivere questo momento di grande unione per noi appassionati. L’E3 2023 inizierà il 13 giugno 2023 e terminerà il 16 dello stesso mese, ma oltre alle date poco fa sono stati svelati anche altri dettagli.

Come accaduto nelle edizioni più recenti, la fiera aprirà sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico in giornate separate, ma c’è anche un’altra conferma che farà sicuramente piacere ai videogiocatori, soprattutto a coloro che non possono affrontare un viaggio a Los Angeles per prendere parte dal vivo all’evento. L’E3 2023, infatti, apre le porte anche al ritorno delle conferenze digitali di alcuni dei propri partner.

E3 dates announced:

June 13 – 16

"will feature separate industry and consumer days and spaces. Additionally, E3 will support and uplift partnered digital events taking place starting June 11 and running throughout the show." — Grubb (@JeffGrubb) September 26, 2022

Queste conferenze inizieranno a partire dalla data dell’11 giugno prima dell’apertura dei padiglioni della fiera a Los Angeles, e proseguiranno per tutta la durata dello show. Al momento non sappiamo quali compagnie terranno i propri eventi nel periodo E3 2023, e come viene sottolineato per ora si parla solamente di eventi digitali. Non è chiaro se, man mano che ci avvicineremo a giugno 2023, qualcuno possa pensare di realizzare uno show in presenza come accadeva ormai diversi anni fa, quando compagnie come Sony e Microsoft riempivano teatri interi.