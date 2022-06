Anche se l’E3 sarà assente per questo anno, fortunatamente tornerà l’anno prossimo, ad annunciarlo è Stan Pierre-Louis, Presidente e CEO della Entertainment Software Association.

Il Washington Post ha riportato oggi l’intenzione dell’ESA di riportare l’E3 nel 2023, nonostante la sua completa assenza dalla scena dei videogiochi quest’anno. Come ben sappiamo, la pandemia da COVID-19 ha causato il rinvio di innumerevoli eventi e convention di persona negli ultimi due anni e l’E3 rientra ovviamente in questi. Completamente cancellato nel 2020, l’E3 nel 2021 è tornato ma solo in formato online ed infine questo anno è stata totalmente annullata.

Ovviamente l’ESA spera che il 2023 sia trionfale per l’evento, lo stesso CEO ha raccontato al Washington Post che l’anno prossimo ci saranno tutti gli elementi del tradizionale E3 ma soprattutto sarà di persona (anche se ci sarà anche la versione dello spettacolo online). Il CEO ha detto:

Penso che ci sia spazio per uno spettacolo fisico; Penso che sia importante avere una portata digitale. Combinando questi due, penso che ci sia un elemento critico di ciò che pensiamo che l’E3 possa fornire.

Sebbene stiamo dando la colpa al COVID-19 per la mancata presenta dell’E3, in realtà diverse aziende avevano già deciso di interrompere le presentazioni all’evento sia nel 2018 e sia nel 2019, optando per rivelare i propri giochi online, malgrado l’E3 abbia una notevole reputazione per gli annunci e filmati di nuovi giochi.

L’E3 dovrà sperare che la novità e il fascino di un nuovo evento dal vivo in modo da catturare tutto l’interesse del pubblico e degli sviluppatori.

Non sono state annunciate date per l’E3 del prossimo anno, in modo simile al ciclo dell’E3 del 2022 che si è concluso con la cancellazione dell’evento. Ma, per coloro che si perdono le presentazioni di persona e vedono le reazioni della folla a grandi sorprese e rivelazioni, c’è ancora speranza che l’E3 torni.