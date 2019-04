E3 Xbox, la conferenza durerà almeno un’ora e mezza?

Dopo la decisione di Sony di saltare l’E3, tutto il focus si è ovviamente spostato su Microsoft, l’unica delle big – almeno fino ad’ora – ad aver confermato la conferenza E3 2019 e la relativa presenza alla fiera losangelina. I fan del marchio si sono divertiti nelle scorse ore a ipotizzare la data del briefing che nel corso degli ultimi anni è arrivato a durare un’ora e cinquanta minuti.

Phil Spencer ha subito calmato gli animi e chiarito la situazione attraverso una risposta su Twitter: “Mi piace la durata del nostro show tradizionale. I contenuti devono determinare la durata. La qualità è la chiave”

È chiaro che la conferenza avrà una durata di base di un’ora e mezza, la tradizionale che da quasi sempre viene utilizzata dal team Xbox, ma non è da escludere anche una conferenza di due ore che potrebbe essere motivata dall’annuncio delle nuove console e dai tantissimi multipiattaforma che, senza Sony, potrebbero trovare casa il palco – crediamo – del Microsoft Theater.

Yea, I like the length of our traditional show. Content will drive the length. Quality is the key.

— Phil Spencer (@XboxP3) March 31, 2019