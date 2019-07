EA Access in arrivo domani su PS4

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, sta finalmente diventando realtà l'approdo di EA Access anche su PS4. Ecco tutte le info.

Dopo l’annuncio di qualche mese fa, sta finalmente diventando realtà l’approdo di EA Access anche su PS4. Ricordiamo che il servizio è già disponibile su Xbox One, dove supporta una buona parte di titoli, tra cui franchising come: Battlefield, FIFA, NHL e Star Wars Battlefront.

Electronic Arts ha confermato in precedenza una lista completa di titoli lanciati con Access per PS4, tra cui ritroveremo: Battlefield V, Burnout Paradise Remastered, FIFA 19, Mass Effect Andromeda, e Titanfall 2. In particolare, verranno inclusi alcuni giochi che non sono presenti nella linea Xbox One.

Così com’è, la versione Xbox One di EA Access ospita comunque più titoli dell’edizione PS4, e non si sa come e se l’editore li porterà alla console Sony. Tuttavia, vale la pena notare che Xbox One supporta la retro-compatibilità, funzionalità non supportata ovviamente da PS4. Qualcosa cambierà con l’uscita sul mercato di PS5 la quale dalle ultime voci, risulterà essere finalmente retro-compatibile e quindi presumibilmente, Electronic Arts si avvantaggerà di questo supponendo che EA Access faccia la transizione verso sistemi di nuova generazione, cosa che quasi certamente farà.

Electronic Arts ha promesso che non rimuoverà i giochi dalla piattaforma, anche se ci saranno alcune eccezioni. FIFA 14 ad esempio, è stato rimosso dopo che EA ha cessato il supporto per la parte online del titolo, nonostante i giocatori fossero ancora in grado di giocarci offline.

Ricordiamo inoltre che in EA Access è presente un catalogo di oltre 50 giochi al prezzo di 3,99 euro al mese o di 24,99 euro all’anno, ossia gli stessi prezzi che vengono proposti per altre piattaforme dove il sistema è già presente. I giochi devono essere scaricati in locale; gli abbonati hanno inoltre diritto a giocare per 10 ore senza dover acquistare un titolo.

Siete pronti all’approdo di EA Access su console Sony? Acquisterete un piano d’abbonamento?