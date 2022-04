Creare ambienti ed esperienze inclusive è al centro della missione di EA: ispirare il mondo a giocare. Le community di giocatori sono più diverse che mai ed è per questo che la compagnia statunitense sta annunciando qualcosa di molto speciale per la sua community di creativi di tutto il mondo che si è appassionato alle produzioni targate Electronic Arts.

A partire da oggi, il pionieristico Creator Network sarà aperto alle candidature di appassionati creatori di contenuti di gioco di tutto il mondo. Non importa la dimensione della loro piattaforma, o il focus della loro arte; i creatori di tutti i ceti sociali possono ora fare domanda di adesione alla piattaforma compilando un semplice modulo online — rendendo il contributo e l’impegno con la community più facile che mai.

Dagli youtuber a fotografi, dai designer e artisti ai podcaster, dai cosplayer agli animatori, l’EA Creator Network sta raggiungendo nuove comunità su diverse piattaforme, fornendo più opportunità per far conoscere i propri contenuti all’interno dell’ecosistema EA, collegando i brand Creator con EA e i suoi giocatori attraverso uno storytelling rilevante e autentico.

I membri del Creator Network non solo otterranno l’accesso prioritario ai giochi, ma beneficeranno anche della mentorship, della guida, delle opportunità e delle risorse di EA, mettendoli nelle condizioni di creare alcuni dei contenuti più interessanti per i loro giochi preferiti. Le partnership di EA nel mondo del gioco significano anche che avranno l’opportunità di partecipare a esperienze emozionanti come eventi chiave del settore e collaborazioni, aggiungendo nuove prospettive ai loro contenuti per i giocatori.

Oltre alle opportunità di creazione di contenuti, il programma Design Council Game Feedback che si svolge attraverso il Creator Network permette a questi diversi gruppi di giocatori di condividere i loro pensieri sui titoli in uscita, inserendosi all’interno dei team di sviluppo durante le fasi di progettazione e realizzazione.