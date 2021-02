EA: Arabia Saudita acquista una fetta del mercato videoludico

Il mercato videoludico ha avuto una crescita incredibile nel corso dello scorso anno, soprattutto nel campo del digitale. La quarantena ha, in qualche modo, aiutato a questa evoluzione incrementato inevitabilmente le spese nel settore. L’Arabia Saudita, come succede spesso, ha annusato di nascosto tutto ed ha deciso di aprire le porte in questo magico mondo. Il Fondo per l’investimento pubblico gestito dal principe Mohammed bin Salman, avrebbe svelato i suoi ultimi e grossi investimenti. Il Fondo ha investito circa 1,6 miliardi di dollari acquistando diverse azioni di EA, Activision Blizzard e Take-Two.

Il Fondo ha acquisito 7,4 milioni di azioni di EA, insieme a 14 milioni di Activision Blizzard. La situazione si sta ribaltando quindi, ricordiamo infatti che nemmeno troppi anni fa l’Arabia Saudita aveva dichiarato che i videogame erano “devianti” e contro la dottrina islamica affermando che questi erano potenzialmente pericolosi perché insegnavano ai bambini la “via sbagliata”. Nel giro di un paio d’anni quindi si è deciso di cambiare le carte in tavola sfruttando il successo del 2020 a loro favore. Il Fondo per l’investimento pubblico dell’Arabia Saudita è uno dei fondi più ricchi del mondo e vale 400 miliardi di dollari in questo momento, quindi era abbastanza logico vederli un giorno affacciarsi in questo campo.

Secondo Markets Insider l’obiettivo è far crescere il proprio portfolio oltre i 1.07 trilioni di dollari entro la fine del 2025. Il principe ha dichiarato che vuole anche far cambiare l’idea di videogame in Arabia Saudita e soprattutto pretende che la Nazione non venga più associata solo alla ricchezza provocata dal petrolio. Le azioni di EA, Activision e Take-Two nello scorso anno hanno visto una impennata di valore non indifferente, questo ha portato il principe a sfruttare il momento acquistandone.

The Saudi Sovereign Wealth Fund (PIF) bought new stakes in $ATVI $EA and $TTWO worth about 25% of its listed equities portfolio in 4Q. Stakes account for about 2% of ATVI shares, 2.6% of EA and 3.5% of TTWO — Matthew Kanterman, CFA (@theKantoarbot) February 17, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che tutto questo sia positivo per il mercato videoludico? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito videoludico.