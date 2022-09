Tralasciando l’annuale successo della serie FIFA, negli ultimi anni sembra che EA si sia adagiata sugli allori. I tempi in cui ogni titolo dello studio raggiungeva livelli rilevanti come Need for Speed: Underground, Dead Space o simili sembra ormai passato e gli ultimi anni non sono stati troppo felici. Dopo gli insuccessi di un’altra serie storica come Battlefield, infatti, sembra che Electronic Arts voglia finalmente mettere in atto un cambio di tendenza radicale.

A definire meglio la situazione è Samantha Ryan, uno dei vertici di EA che monitora studi come BioWare, Full Circle e Maxis Motive. In un’intervista per GamesIndustry.biz, infatti, la GM ha spiegato che nell’ultimo periodo Electronic Arts ha deciso di cambiare rotta e di realizzare un piano per il futuro dell’azienda. In dettaglio, lo studio lascerà maggior spazio decisionale ai team di sviluppo che potranno dunque lavorare su progetti più personali. In questo modo, si eliminano le problematiche di giochi la cui riuscita viene compromessa a causa di ordini dall’alto da dover tassativamente seguire.

Proprio per questo motivo, Samantha Ryan sottolinea come gli studi da lei monitorati siano già in moto per raggiungere questo obiettivo. Full Circle è, infatti, al lavoro sul prossimo capitolo della serie Skate, mentre Maxis Motive sta sviluppando il remake di un altro grande successo come Dead Space. Entrambi i progetti, secondo la dirigente, sono frutto di una volontà da parte di EA che si sposta verso la creazione di contenuti per i fan. I giochi citati, infatti, hanno una nicchia di fedelissimi che li attende ormai da anni e, pur trattandosi di titoli meno commerciali, sapranno far leva su questo aspetto per ottenere comunque ottimi risultati.

Infine, Ryan ha dichiarato che EA punta ad accrescere anche la propria trasparenza durante lo sviluppo. Dovremo dunque attenderci sempre più campagne di marketing come quella attuata sul nuovo Skate. Quest’ultimo, infatti, si è mostrato in molti trailer relativi a fasi di sviluppo piuttosto embrionali che sono state largamente apprezzate dai fan.