EA: il cloud gaming darà accesso a un altro miliardo di giocatori

Il cloud gaming è stato per molti anni un mito, ma pare che ora lo streaming stia per diventare la norma. Non solo Google Stadia è tra noi, con risultati altalenanti ma comunque molto promettenti, ma anche Microsoft si sta lanciando in questo mondo con Project xCloud (attualmente in formato Preview in poche parti del mondo). Infine, abbiamo anche Sony con PS Now, da poco rilanciato con un taglio di prezzo e l’inserimento di nuovo titoli di valore. Ovviamente il cloud non è un’occasione utile solo ai produttore della piattaforma, ma anche a chi “fornisce” i giochi, come EA.

In una recente intervista con GamesIndustry, il CTO di EA, Ken Mass, ha parlato dei vari investimenti di EA e della sua visione del cloud gaming. Ecco le sue parole, in traduzione: “Per quanto riguarda lo streaming, il nostro intento è di essere presenti dove sono i giocatori, per fare in modo che possano giocare i nostri giochi dovunque e in qualsiasi modo vogliano. Il nostro operato tiene fede a tale obbiettivo.”

“Il modo nel quale si evolverà il cloud gaming è per ora incerto, ma porterà nel mondo dei videogiochi un altro miliardo di videogiocatori. Secondo il nostro conto siamo a 2.6 miliardi, all’incirca, ora come ora. Vogliamo essere certi di essere sulla linea di partenza, ma al tempo stesso vogliamo partire preparati così da sapere come cambiare il metodo di sviluppo dei giochi per adattarci a tale mondo.”

Bisogna dire che un intero miliardo di giocatori in più pare un po’ troppo ottimistico, ma il cloud gaming ha l’occasione di stupirci. Diteci, anche voi siete ottimisti in tal senso oppure credete che lo streaming non colpirà nel segno per ancora molto tempo?