EA e Origin Access, Sea of Solitude e altri titoli si aggiungono al servizio

Ottime notizie per i numerosi iscritti a EA e Origin Access, i servizi in abbonamento di Electronic Arts che permettono su diverse piattaforme di giocare gratuitamente a tutta una serie di titoli e anche di provare per un breve periodo di tempo tutte le più recenti uscite del celebre publisher.

EA ha infatti recentemente rimpinguato le già di per sé corpose offerte ludiche degli abbonamenti con tutta una serie di nuovi titoli, tra cui anche l’apprezzatissimo indie Sea of Solitude.

Sea of Solitude è quindi fin da ora disponibile sull’EA e Origin Access, anche sul relativamente recente servizio in abbonamento per PS4. Sea of Solitude, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è un inde decisamente toccante che ci metterà nei panni di una giovane ragazza chiamata Kay impegnata in un viaggio decisamente peculiare.

A entrare nell’EA e Origin Access sono inoltre Mable & The Wood, un metroidvania dello scorso anno in cui sarà possibile completare l’avventura anche senza uccidere nessun nemico, il jrpg LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds e, infine, Worms W.M.D, episodio della celeberrima saga.

Quattro titoli decisamente interessanti quindi, ma che purtroppo un po’ sfigurano con le aggiunte dello scorso mese. Un mese fa a esordire sull‘EA e Origin Access erano infatti stati tre titoli di tutto rispetto: Star Wars Battlefront II, Bloodstained Ritual of the Night e SUPERHOT. In ogni caso sarebbe decisamente sbagliato sottovalutare le novità di questo mese e, anzi, tra i titoli recentemente aggiunti possiamo trovare delle opere di tutto rispetto, capaci di regalare delle esperienze decisamente non indifferenti, come, ad esempio, Sea of Solitude.