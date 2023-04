EA Games e Respawn Entertainment sono nell’onda del ciclone a causa delle prestazioni non particolarmente brillanti di Star Wars Jedi Survivor, la nuova iterazione che arriva da una Galassia lontana lontana sulle avventure del giovane Cal Kestis, ambientate cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi Fallen Order. I giocatori su PC, infatti, lamentano da due giorni una cura superficiale dedicata a questa versione, trovandosi addirittura a farsi rimborsare in attesa di una patch risolutiva.

Stando al messaggio lanciato su Twitter dall’account ufficiale di EA Games, publisher del titolo, tra le lamentele ci sono problemi riguardati l’ottimizzazione e la resa grafica, oltre a uno squilibrio tra i vari fotogrammi al secondo dell’opera, che difficilmente arriva ai sessanta promessi dal team.

Anche se potrebbero essere problemi di hardware, al momento la situazione è ingiustificabile, specie se osserviamo la situazione anche sulle altre versioni. Su PlayStation 5, infatti, non tutto è stato svolto a regola d’arte, com’è stato segnalato nella nostra recensione, con una mancata cura di ottimizzazione che si è ripercossa sulla nostra valutazione finale.

Nel messaggio, oltre alle scuse di EA Games, vengono specificate alcune problematiche segnalate dai giocatori. Per stessa ammissione del publisher statunitense, parlo di incompatibilità generale con alcune caratteristiche del sistema operativo Windows 10, che mina inevitabilmente sulla GPU, aggravando la situazione sia grafica che tecnica. Il team, oltre a promettere delle patch risolutive e di star lavorando per aggiustare nell’immediato la situazione, promette tempi relativamente brevi e consiglia ai giocatori di segnalare ulteriori problemi di qualunque natura.

Non è una situazione certamente piacevole, specie per i giocatori PC, che si ritrovano spesso porting che forse avrebbero dovuto ricevere delle migliorie e qualche aggiustamento relativo alle prestazioni. Purtroppo, non resta che attendere e sperare che i problemi rientrino, in maniera tale che su PC la situazione venga risolta per tempo e nel miglior modo possibile.