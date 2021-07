EA: niente pubblicità nei nostri giochi

Nelle ultime giornate si è parlato molto della possibilità che EA stesse decidendo di inserire della reale pubblicità all’interno dei giochi. Alcune voci volevano il colosso dell’industria del gaming in un accordo con una compagnia televisiva, al fine di implementare dei particolari advertisement nei suoi titoli, come in FIFA 22 o Battlefield 2042. La società, chiamata Simulmedia, possiede infatti la piattaforma playerWON, che permette proprio di inserire pubblicità in-game in differenti situazioni, in modo simile a quanto avviene sui giochi per mobile.

Dato che molti utenti avevano iniziato a lamentare la scorrettezza di Electronic Arts, la compagnia ha deciso di rilasciare dei commenti ufficiali in merito alla questione: ai microfoni di PC Gamer, EA ha affermato che “a seguito di segnalazioni errate che suggeriscono che stiamo cercando di introdurre pubblicità in “stile TV” nei nostri titoli, volevamo chiarire che la pubblicità in-game nei giochi per console non è qualcosa che stiamo esaminando attualmente, o che abbiamo firmato accordi per l’implementazione, ”

Il portavoce della compagnia ha poi aggiunto che attualmente “creare la migliore esperienza di gioco possibile rimane il nostro obiettivo prioritario”. EA smentisce categoricamente questa possibilità, cercando di mettere a tacere le lamentele degli utenti. Come anche PC Gamer fa notare, la faccenda non è ancora chiara, però, dato che secondo Axios Simulmedia ha davvero siglato un accordo con Electronic Arts, come ha già fatto con Hi-Rez Studios.

Non possiamo dire con certezza quale sia la reale versione dei fatti, tuttavia è anche bene specificare che è ancor più difficile credere che EA abbia annunciato di non voler implementare il sistema di pubblicità in-game per poi farlo. Magari le due compagnie hanno davvero stretto un accordo, ma che potrebbe prevedere attività di altro tipo. Staremo a vedere come evolverà la situazione, soprattutto in vista dell’EA Play Live, che si terrà nelle prossime settimane.