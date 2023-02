Il 2023 sta ormai entrando sempre più nel vivo, con tanti nuovi giochi molto attesi pronti a debuttare sul mercato. Questa settimana le attenzioni sono tutte su Hogwarts Legacy, ma tra tutte le uscite di febbraio c’è anche un’esperienza molto interessante targata EA Originals. Parliamo di Wild Hearts, un titolo che si discosta parecchio dalla filosofia dell’etichetta Electronic Arts, e che sottolinea un impegno sempre maggiore da parte di EA nel voler proporre giochi con grandi ambizioni anche per la sua etichetta Originals.

Gli EA Originals usciti prima d’ora hanno tutti seguito uno scheletro da titoli indipendenti o per una nicchia di appassionati, ma questo modus operandi sta per cambiare definitivamente. A parlare di questa nuova evoluzione è stato Jeff Gamon, general manager dei partner di EA Partners, e supervisore dell’etichetta Originals. Le dichiarazioni di Gamon arrivano accompagnate da una corposa intervista rilasciata alla redazione di Gameindustry che potete leggere nella sua totalità a questo indirizzo.

“Abbiamo scoperto il desiderio di dare vita a titoli più grandi, migliori, più innovativi e che completino il portfolio di EA”, afferma Gamon. “Abbiamo iniziato da giochi indie più piccoli. Ora stiamo passando a giochi creati sempre in modo indipendente ma tutte le dimensioni, portata e budget. Ci stiamo allontanando dalla nicchia e stiamo ottenendo molti pareri positivi da parte della stampa e dei consumatori. Stiamo cavalcando il successo di It Takes Two, ma anche gli altri titoli che abbiamo pubblicato nella nostra storia sono stati accolti molto bene dalla critica”.

Un tipo di evoluzione che ha senso dato il successo di alcuni degli EA Originals che sono usciti nel corso degli anni; basti pensare al già citato It Takes Two vincitore dell’ambito GOTY 2021 . Proprio questa crescita nell’ambizione del progetto non può fare altro che dare ai vari team la possibilità di fare le cose in grande potendo puntare a una fetta di appassionati sempre più in crescita.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.