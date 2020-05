EA Play live, torna l’evento “E3” di Electronic Arts

A sorpresa Electronic Arts ha confermato che anche quest’anno ci sarà l’EA Play, chiamato però per l’occasione, EA Play Live, per via della sua natura completamente streaming.

L’iniziativa è prevista per giugno, esattamente come ci sarebbe stata in caso di presenza della fiera losangelina dell’E3, aspettiamoci quindi nuove informazioni e novità sui nuovi progetti di EA. Ormai è da anni che l’azienda americana si è distaccata dall’E3, preferendo organizzare una propria manifestazione, rimanendo però, sempre ancorata alle date della fiera per sfruttarne la potenza mediatica e la disponibilità dei giornalisti in loco.

Quest’anno l’intero EA Play sarà trasmesso in digitale e sarà compreso nell’iniziativa del Summer of Gaming DI IGN, si terrà l’11 giugno 2020 alle ore 16:00 del pacifico, le nostre 1:00 italiane, prepariamoci quindi a fare nottata.

Che cosa vedremo durante questo evento? Sicuramente nuovi trailer di giochi già presenti sul mercato, magari la nuova stagione di Apex Legends o una nuova espansione per The Sims. Quello che ci auguriamo è ovviamente la presenza di nuovi giochi; per Battlefield 6 è forse un po’ presto, ma ci sono speranze per il nuovo Dragon Age o per una versione rivisitata di Anthem, fermo restando che manca tutta la parte relativa al nuovo gioco di Hazelight. i creatori di No Way Out, che ci hanno saputo stupire con progetti più che interessanti in passato, come Brothers diretto da Josef Fares.

Come sempre noi seguiremo l’evento, esattamente come faremo per giovedì 7 maggio con Xbox e come faremo con tutte le prossime manifestazioni, mantenendovi aggiornati sul sito e su Youtube. Il nostro consiglio è di iscrivervi gratuitamente al nostro canale Twitch, così da seguire in diretta tutte le manifestazioni con noi direttamente da casa. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate del ritorno dell’EA Play e cosa sperate di vedere durante questa nuova edizione in formato digitale.