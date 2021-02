EA Play: tre nuovi titoli si aggiungeranno al servizio

Ormai non fa più tanto strano vedere tutta questa moltitudine di servizi in abbonamento dedicati al mondo videoludico. Xbox Game Pass è sicuramente un punto di riferimento non indifferente per molte case di sviluppo. Il servizio Microsoft in pochissimo tempo è riuscito ad imporsi sul mercato in maniera categorica. Ma prima di Microsoft, ad averci creduto in un futuro simile è stata Electronic Arts. Il suo EA Play (nato inizialmente come EA Access) è stato uno dei primi esperimenti riusciti riguardante i servizi in abbonamento.

Col tempo il prodotto EA non ha fatto altro che crescere ed espandersi, offrendo una qualità non indifferente alla propria utenza. Per chi non dovesse conoscere il prodotto Electronic Arts vi basta sapere che EA Play non è nient’altro che un catalogo vasto composto dai prodotti più importanti della casa americana. Giochi come FIFA, Madden e NHL sono da sempre i protagonisti del servizio, ma da qualche tempo EA ha deciso di ampliare il catalogo anche con giochi più diversi dal genere sportivo.

A breve la libreria EA Play andrà a espandersi ulteriormente grazie all’arrivo di 3 nuovissimi titoli. I giochi in questione sono Star Wars: Squadrons, Madden NFL 21 e NHL 21. I primi due titoli arriveranno nella libreria del servizio entro la fine del mese di Marzo, mentre per NHL 21 si dovrà aspettare il mese di Aprile. Ricordiamo inoltre che tutto il catalogo EA Play sarà sfruttabile gratuitamente anche dai vari abbonati Xbox Game Pass Ultimate.

Se da un lato non siamo per niente sorprese dall’arrivo dei nuovi titoli sportivi, dall’altro lato siamo decisamente contenti per l’arrivo di Star Wars: Squadrons. Il titolo in questione è stato molto apprezzato dalla stampa ma purtroppo le vendite non sono state proprio convincenti. Proprio per questo motivo la community online (per quanto ancora attiva) non è mai riuscita ad espandersi. Vedremo se con l’arrivo del gioco nel catalogo EA Play le cose potranno cambiare.