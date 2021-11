EA potrebbe rispolverare un noto franchise del passato, ecco quale

Giusto nella giornata di ieri vi abbiamo riportato di come EA stia per riportare in vita un franchise decisamente amato dai giocatori. Oggi, dalla board di 4chan (non propriamente la fonte più affidabile) è emerso un rumro che riguarderebbe il candidato scelto dal parco di IP del publisher e sviluppatore di Redwood. Un candidato che potrebbe effettivamente rispecchiare le caratteristiche divulgate da Tom Henderson, che per primo ha parlato di un nuovo progetto in sviluppo di una proprietà intellettuale del passato.

Stando a quanto riportato online, EA sarebbe intenzionata a rispolverare il franchise di Populous, con un remake dal titolo A New Beginning. Il gioco sarebbe in sviluppo internamente in Electronic Arts (anche se non ci è dato sapere quale studio sia in effetti al lavoro sul titolo), sviluppato grazie all’Unreal Engine (già usato in alcuni remake e remastered, come la recente GTA Trilogy) e includerebbe nuove tribù, nuovi incantesimi, nuovi mappe e una modalità schermaglia. Il remake di Populous sarebbe in procinto di essere presentato alla prossima edizione dei The Game Awards, con un’uscita fissata per il 2023 e un full reveal all’EA Play 2022, l’evento estivo in concomitanza con l’E3.

Le info vanno poi avanti. Stando a quanto riportato dal leaker, infatti, EA sta programmando anche l’inserimento di una modalità campagna e la modalità schermaglia dovrebbe essere giocabile impersonando qualsiasi tipo di tribù. Il multiplayer, stando al leaker, sarebbe però posticipato e non introdotto al lancio del gioco.

Nonostante queste informazioni, che sembrerebbero essere comunque molto precise, bisogna sempre ricordarsi che stiamo parlando di un rumor. La possibilità che EA rievochi un vecchio franchise del suo passato è comunque molto alta, ma leak di questo genere sono davvero difficili da accertare. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni, magari da fonti più affidabili e più verificabili e vi invitiamo, come di consueto, a prendere questa notizia con le pinze.