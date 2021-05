EA punta su grandi titoli open world, aperto un nuovo studio

EA punta ai grandi titoli open world in salsa action/adventure: il publisher statunitense sta costruendo un nuovo e scintillante studio di sviluppo con sede a Seattle. A tirarne le fila, sarà il vicepresidente di Monolith Productions (studio dietro alla serie La Terra di Mezzo), Kevin Stephens. Al momento, è impossibile conoscere i titoli a cui lavorerà il nuovo studio; d’altronde è ancora nella fase embrionale di pianificazione. Ma EA è pronta a colpire più forte che mai, stando alle parole di Samantha Ryan, vicepresidente senior del noto publisher:

“Stiamo ancora cercando di comprendere molte domande fondamentali” – ha continuato Ryan – “Quanto grande? Che giochi? Quanto velocemente crescere? Kevin ed io sappiamo entrambi quanto sia importante stendere le basi di ogni studio, e si prenderà il suo tempo per comprendere il tutto. Quando si va di fretta, non si è premurosi. Perché affrettarsi?“, ha concluso.

Purtroppo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo ai progetti su cui lavorerà la nuova software house: si tratterà di nuove IP, oppure si concentrerà su produzioni già conosciute? La vice presidente senior di Electronic Arts, che ha lavorato in passato con Stephens, sarà una figura fondamentale durante la pianificazione del nuovo studio di Seattle, consigliando il team durante i primi passi. Non ci resta che attendere impazientemente nuove notizie, ma dalle parole di Ryan si evince che dovremo attendere un lasso di tempo decisamente sostanzioso; dopotutto la fretta rovina anche il più ambizioso dei progetti.

