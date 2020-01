EA ha intenzione di rilasciare quattro nuovi tripla A tra il 2020 e il 2021

Gli ultimi anni di EA non sono stati sicuramente tra i più positivi. Tra titoli che non hanno saputo colpire a pieno pubblico e critica fino ad arrivare a una reputazione generale dell’intera azienda non proprio tra le più amate dai videogiocatori. Con l’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order però, sembra che la compagnia abbia inziato a tracciare un nuovo sentiero per il futuro e durante l’ultimo briefing fiscale, l’editore ha discusso quelli che saranno i piani per il prossimo anno rivelando che sono in arrivo parecchi giochi nel corso dei prossimi dodici mesi.

In totale, EA ha quattordici giochi in sviluppo e che ha intenzione di far uscire il prossimo anno fiscale. Quattro di questi saranno titoli sportivi, con la compagnia che menziona specificamente sia il nuovo Madden che FIFA, mentre non sono state rilasciate notizie riguardo a un possibile ritorno della serie NBA Live, che dovrebbe star ricevendo una rivisitazione completa stando alle passate dichiarazioni.

Oltre ai classici giochi sportivi, EA ha in serbo anche altri tipi di esperienze. Quattro di questi titoli in particolare, andranno ad ampliare il portfolio delle IP tripla A della compagnia statunitense. È difficile prevedere a quali giochi potrebbero riferirsi, ma è lecito pensare che tra questi quattro titoli ci siano i prossimi Battlefield e Dragon Age, che con tutta probabilità usciranno proprio tra il 2020 e il 2021.

Inoltre, EA aveva già confermato in precedenza che si sarebbero aperti di più a delle remastered dei titoli più amati dagli appassionati. Il pensiero dei giocatori si è subito focalizzato su delle riedizioni delle trilogie di Dead Space o quella di Mass Effect, ma per averne la certezza servirà aspettare i prossimi appuntamenti comunicativi di EA. Cosa vi aspettate dal futuro prossimo di EA? Quali saranno, secondo voi, le quattro produzioni tripla A in arrivo tra il 2020 e il 2021?