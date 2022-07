I contenuti scaricabili per giocatore singolo per le versioni PC di Dragon Age: Origins, Dragon Age II, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 saranno disponibili gratuitamente in futuro. La modifica, che EA sta annunciando tramite e-mail ad alcuni utenti Origin, si accompagna alla chiusura del sistema di valuta digitale dei BioWare Points.

Quei punti BioWare, infatti, sono ad oggi l’unico modo per acquistare DLC per i titoli legacy dello sviluppatore. E poiché quei punti sono raramente scontati, il prezzo di questi DLC rispetto ai giochi base che, al contrario, hanno subito notevoli riduzioni di prezzo, diventa esagerato. Nel 2017, tuttavia, EA ha rilasciato pacchetti DLC a prezzi moderati per i suoi titoli BioWare, rendendo molto più conveniente l’acquisto di espansioni e pacchetti di contenuti che offrono più opzioni di personalizzazione del personaggio.

Nonostante quei DLC siano ancora in vendita su Origin, gli utenti possono ottenere gli stessi contenuti selezionando l’opzione “Contenuti extra” nella loro libreria di giochi. Tutti i DLC di Mass Effect, inoltre, sono inclusi anche come parte della Legendary Edition pubblicata di recente. Molti utenti hanno, inoltre, espresso frustrazione per il fatto che i punti BioWare sono stati venduti solo in bundle da 800, lasciandoli spesso con punti rimanenti dopo aver effettuato acquisti di DLC. EA informa che i giocatori ancora in possesso di punti BioWare potranno spenderli in pacchetti multiplayer di Mass Effect 3 fino all’11 ottobre.

I DLC e altri contenuti precedentemente acquistati con i punti BioWare saranno ancora accessibili, scrive EA. Ciò è in netto contrasto con quanto affermato da Ubisoft, che la scorsa settimana ha annunciato l’imminente chiusura dei server e la relativa rimozione di DLC per diversi titoli dello sviluppatore. Infine, BioWare è attualmente al lavoro sul nuovo capitolo di Dragon Age e su un gradito ritorno proprio per la serie di Mass Effect.