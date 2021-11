EA riporterà in vita un franchise molto amato, quale sarà il prescelto?

Nei prossimi giorni, EA potrebbe annunciare il ritorno di una serie molto amata dai videogiocatori. Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’indiscrezione è stata lanciata da Tom Henderson, un insider molto vicino al mondo del publisher e sviluppatore di Redwood ed è stata poi rafforzata da un’immagine che ha cominciato a circolare su Internet.

Andiamo con ordine: stando alle parole di Henderson, che già in passato si è dimostrato vicino all’ambiente di EA, soprattutto per quanto riguarda Battlefield, il publisher sarebbe in procinto di annunciare il ritorno di una serie molto amata dai videogiocatori e maggiori dettagli da parte sua saranno divulgati nella giornata odierna. Si tratta di un’indiscrezione, ovviamente, che però viene “rafforzata” da un utente Reddit, che ha ricevuto una mail da parte della società, che lo invita ad un playtest di un suo titolo. Considerano che l’uscita di Battelfield 2042 è dietro l’angolo, il timing tra la dichiarazione dell’insider e quello della mail è un tantino sospetto.

Non sarebbe la prima volta, d’altronde, che EA organizza dei playtest per prodotti non annunciati. Nel corso degli anni, infatti, il publisher ha sempre chiamato all’ordine gli iscritti ai suoi servizi online in possesso di una determinata piattaforma per provare videogiochi ancora non annunciati, come ad esempio Knockout City. Solitamente questo genere di test vengono effettuati quando il prodotto è vicino all’annuncio e questo spiegherebbe anche la dichiarazione di Henderson, che molto spesso lancia indicazioni e anticipa vari reveal poche settimane prima dell’ufficialità.

New scoop tomorrow – EA is bringing back a game series that fans loved back in the day👀 pic.twitter.com/Et2UpgDI8G — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 8, 2021

Se davvero EA sta per rispolverare un franchise molto amato, non ci resta che attendere. Sicuramente la lista dei candidati è decisamente ristretta: con Mass Effect già anticipato nella giornata del 7 novembre e il quarto capitolo di Dragon Age già “ufficializzato” da parte di BioWare nel corso degli ultimi anni, la cerchia si restringe: Need for Speed e Burnout sembrerebbero essere quelli più probabili, ma un occhio di riguardo va anche verso Rock Band e Medal of Honor. Non ci resta che attendere eventuali reveal o annunci ufficiali, che vi riporteremo non appena saranno disponibili.