In casa Electronic Arts è in corso un cambiamento importante: come riportato sul sito ufficiale, la società si dividerà in due, secondo le parole del CEO Andrew Wilson per “potenziare i nostri team creativi e prendere decisioni migliori e più veloci riguardo lo sviluppo”. Il risultato di questa operazione vede EA Games diventare EA Entertainment e EA Sports diventare un’entità a se stante.

Andrew Wilson rimarrà CEO di entrambe le organizzazioni e riguardo i cambiamenti ha dichiarato: “stiamo costruendo il futuro dell’intrattenimento interattivo sulla base di franchise leggendari ed esperienze nuove e innovative, che rappresentano un’enorme opportunità di crescita”. La nuova EA Entertainment si muoverà anche in nuove direzioni, coprendo uno spettro più ampio di EA Games.

Cam Weber continuerà a gestire EA Sports, mentre Vince Zampella, il fondatore di Respawn Studios, continuerà a gestire lo sviluppo di Apex Legends, Star Wars e Battlefield, ma passerà sotto la nuova EA Entertainment. Infine Laura Miele, Chief Operatin Officer di Electronic Arts, diverrà President of entertainment, Technology and Central Development.

Il motivo è per lo più organizzativo, ma è molto probabile che la scelta sia ricaduta a causa dell’enorme quantità di introiti provenienti da EA Sports (soprattutto per merito di FIFA) che creava un po’ di disparita dal punto di vista economico.

EA sta vivendo una vera e propria rinascita, grazie a prodotti di ottima qualità quali Dead Space Remake, F1, Star Wars Jedi Survivor, It Takes Two e svariati altri giochi in arrivo come il nuovo EA Sports FC (il nuovo FIFA) e Immortals of Aveum.