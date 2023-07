Electronic Arts ha finalmente svelato quella che sarà la nuova incarnazione del suo attesissimo titolo calcistico che, come ricorderete, ha abbandonato il classico nome “FIFA” per trasformarsi in EA SPORTS FC, che con la sua edizione per il 2024, è stato svelato proprio nel corso della giornata di ieri.

Ebbene, sarete felici di sapere che, dopo il reveal di ieri, EA ha ora aperto anche i preorder del gioco, disponibili su Amazon per tutte le piattaforme, e sia in forma digitale che fisica al prezzo di 79,99€.

Come sempre, Amazon vi darà la possibilità di ricevere il gioco direttamente al day one senza alcun ritardo, potendo anche contare su di una serie di bonus preorder, tutti relativi al miglioramento delle vostre prestazioni e della vostra carriera ad inizio partita, sia nelle modalità online che non.

Per ciò che riguarda il gioco in sé, EA SPORTS FC 24 sarà, ancora una volta, una continuazione naturale del percorso tracciato in anni ed anni di uscite di FIFA, con una doverosa evoluzione dell’engine di gioco, l’ormai consolidato Frostbite di EA, supportato dalla tecnologia inaugurata con la scorsa edizione, ovvero la cosiddetta “HyperMotionV”, capace di rendere le animazioni dei giocatori più realistiche e dinamiche; a questo si aggiungeranno poi diversi aggiustamenti e perfezionamenti alle già raffinate meccaniche del gameplay, con lo scopo ultimo di creare, come da tradizione EA, quello che vorrà essere un simulatore di calcio a dir poco definitivo.

Per quanto riguarda i contenuti, EA SPORTS FC 24 vanterà la bellezza di oltre 700 squadre, 30 leghe e un totale di circa 19.000 atleti su licenza, che saranno disponibili sia per partite occasionali che per le modalità online competitive e non, oltre che per le classiche modalità offline tutte incentrate sulla carriera e lo sviluppo della propria squadra del cuore.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina del prodotto prima che esso vada esaurito, ricordandovi che tramite la pagina è anche possibile scegliere quella che è l’edizione che più si confà alle vostre esigenze di gioco.

