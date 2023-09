EA Sports FC 24 è finalmente uscito, rappresentando un nuovo inizio per l’iconico simulatore calcistico che fino a oggi siamo stati abituati a chiamare FIFA. Se avete aspettato ad acquistarlo per capire se ne valesse la pena e ora vi siete decisi, siete nel posto giusto: in questo articolo vi forniremo una lista con gli store in cui acquistare EA Sports FC 24 al miglior prezzo per qualsiasi piattaforma.

A prescindere che giochiate su PC, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X|S oppure Nintendo Switch, dunque, avrete l’opportunità di risparmiare qualche euro rispetto ai prezzi di listino. Ovviamente, se siete ancora indecisi se acquistarlo o meno e volete saperne di più su tutte le novità della nuova edizione vi invitiamo a leggere la nostra recensione di EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Esattamente com’era per FIFA, l’obiettivo principale di EA Sports FC 24 è quello di proporsi come il miglior simulatore calcistico sul mercato, avvalendosi di tantissime squadre e competizioni su licenza. Si tratta, dunque, del titolo perfetto per tutti gli appassionati di calcio, a prescindere che non abbiate giocato alle iterazioni precedenti o che nella vostra libreria vi siano tutti i FIFA usciti nel corso degli anni.

EA Sports FC 24, infatti, nonostante presenti un nome diverso, è un FIFA in tutto e per tutto, per cui se siete fan della serie anche la nuova iterazione vi piacerà sicuramente. Ritroverete le modalità iconiche, come l’Ultimate Team e la Carriera, oltre a più di 700 squadre e 30 leghe, per un totale di circa 19.000 atleti su licenza.

EA Sports FC 24, dove acquistarlo al miglior prezzo

Di seguito vi riportiamo, dunque, una lista con vari store in cui acquistare EA Sports FC 24, divisa per piattaforma e sia in formato digitale che fisico. Avrete, dunque, modo di optare per il rivenditore che preferite e che, soprattutto, ha il prezzo più conveniente per la vostra piattaforma.

PC

PlayStation 5

Xbox One/Series X|S

Nintendo Switch

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!