Da pochi minuti è disponibile il primo trailer ufficiale di EA Sports FC 24, nuovo gioco di calcio che raccoglie l’eredità della storica serie FIFA. Il trailer arriva pochi giorni prima del video che mostrerà il gameplay, ancora inedito e atteso per il prossimo 13 luglio.

Il filmato, interamente in computer grafica, mostra alcuni volti noti del passato, tra cui David Beckham, e nuove conoscenze: Erling Haaland è sotto i riflettori non solo nella vita reale, ma anche in questo trailer, che lo mette al centro di una formazione con giocatori di diversi club. Non manca poi il calcio femminile, già presente nelle passate edizioni del titolo.

Purtroppo da questi 90 secondi non riusciamo ad estrapolare alcuna informazione particolare o novità: il video mostra una carrellata di giocatori e poco altro, quindi dovremo aspettare il gameplay per scoprire se ci sarà qualche cambiamento o se, come molti temono, si tratterà semplicemente di un “FIFA 23 con un altro nome”.

E voi, quali aspettative avete sul nuovo gioco di Electronic Arts? Sarà un flop, o riuscirà a confermare il successo della serie FIFA, nonostante il cambio di nome a causa della perdita della licenza?