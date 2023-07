FIFA, il simulatore calcistico più popolare di sempre, da quest’anno cambierà veste, diventando ufficialmente EA Sports FC 24. Il titolo di Electronic Arts uscirà il 29 settembre, offrendo un’esperienza di gioco ancor più realistica e coinvolgente. Ebbene, se anche voi lo state attendendo con ansia vi farà piacere sapere che preordinandolo su MediaWorld pagherete il 10% in meno!

Le versioni fisiche di EA Sports FC 24 per PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X sono, infatti, in offerta a 71,99€ invece di 79,99€. Oltre a risparmiare quasi 10,00€ avrete, ovviamente, la garanzia di ricevere il gioco direttamente a casa vostra il giorno dell’uscita, catapultandovi così immediatamente sul campo.

EA SPORTS FC 24 sarà la continuazione naturale del percorso intrapreso da anni di uscite di FIFA, con un’evoluzione necessaria dell’engine di gioco, il consolidato Frostbite di EA, supportato dalla tecnologia rivoluzionaria chiamata “HyperMotionV” introdotta nella scorsa edizione. Quest’ultima darà vita ad animazioni ancora più realistiche e dinamiche, portando l’esperienza di gioco a un livello superiore.

Inoltre, saranno apportati numerosi aggiustamenti e miglioramenti alle già raffinate meccaniche di gioco, con l’obiettivo di creare un simulatore di calcio definitivo, come solo EA può fare. Per quanto riguarda i contenuti, invece, EA SPORTS FC 24 vanta un incredibile roaster di oltre 700 squadre, 30 leghe e circa 19.000 atleti con licenza. Questi saranno disponibili sia per partite occasionali che per le modalità online competitive e non. Potrete poi immergervi nelle classiche modalità offline che si concentrano sulla carriera e sullo sviluppo della vostra squadra del cuore.

Insomma, con EA SPORTS FC 24 riuscirete a vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora. Preparatevi a esplorare una vasta gamma di contenuti, sfidare giocatori di tutto il mondo e guidare la vostra squadra alla gloria. È giunto il momento di iniziare il conto alla rovescia!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina MediaWorld dedicata ai preorder. Vi suggeriamo, però, di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!