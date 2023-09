EA Sports FC 24 è finalmente dietro l’angolo (a proposito: se non sapete ancora cosa aspettarvi, leggete la nostra anteprima!) e, come immaginerete, l’attesa è davvero alle stelle per quello che, di fatto, non è un nuovo capitolo della serie FIFA, ormai bella che archiviata, ma un vero e proprio erede dell’esperienza calcistica maturata negli anni da Electronic Arts, di cui questo EA Sports FC 24 è, in fin dei conti, una summa.

Ebbene, la notizia del giorno è che, ora che siamo vicinissimi all’uscita del gioco, fissata – come saprete – per il prossimo 29 settembre, si è reso disponibile su Amazon un piccolo sconto sul preorder del gioco, quanto meno nella sua edizione per PlayStation 5, che vi permetterà di acquistarlo a soli 71,98€, ricevendolo immediatamente il giorno del day one.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 ha un obiettivo, ed uno soltanto: quello di proporsi come la migliore simulazione calcistica mai realizzata e, in tal senso, forte anche di un gran numero di squadre su licenza, oltre che di leghe, vanta sicuramente il maggior numero di volti noti per un gioco di calcio, potendo contare ora anche sull’apporto delle leghe professionistiche femminili.

In tal senso è ovvio che questa offerta sia dedicata a tutti gli appassionati di calcio, nonché a quanti sono cresciuti proprio impugnando il pad sui campi digitali della storica serie FIFA di EA, ormai definitivamente archiviata e cui questo EA Sports FC è, senza alcun dubbio, l’erede.

Vantando la bellezza di oltre 700 squadre, 30 leghe e un totale di circa 19.000 atleti su licenza, che saranno disponibili sia per partite occasionali che per le modalità online competitive e non, EA Sports FC 24 promette di essere l’esperienza calcistica digitale perfetta e, in tal senso, sarà certamente la scelta più logica per chi sogna di giocare con la propria squadra o accompagnato dai propri campioni, giacché i club nostrani, così come la maggior parte dei giocatori di primo piano dei club europei, sono tutti presenti in movenze e fattezze all’interno del gioco.

Animato in modo eccezionale dal consolidato Frostbite di EA, e supportato dalla tecnologia inaugurata con la scorsa edizione, ovvero la cosiddetta “HyperMotionV”, capace di rendere le animazioni dei giocatori più realistiche EA Sports FC 24 è, insomma, il titolo calcistico da avere per forza e, per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate effettuare il preorder subito ed a prezzo scontato.

