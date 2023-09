EA SPORTS ha dato il via al suo nuovo FC 24 con l’evento italiano della Clubhouse Week tenutosi a Milano in previsione del lancio globale del nuovo gioco calcistico in uscita per tutti oggi. L’evento ha attirato una serie di ospiti illustri, dando il via a una nuova era per il “Gioco Più Bello del Mondo”.

L’evento è stato un’opportunità per gli ospiti di scoprire le incredibili caratteristiche di EA SPORTS FC 24. Durante la diretta streaming, guidata dal noto conduttore Alessandro Cattelan, diversi personaggi di spicco hanno preso parte, tra cui Federico Dimarco, uno dei pilastri dell’Inter e della nazionale italiana, l’ex campione olandese Wesley Sneijder e due affermati cantanti dell’attuale panorama musicale, Ernia e Ariete.

Gli ospiti presenti nell’arena milanese hanno avuto l’opportunità di sperimentare in anteprima tutte le novità del nuovo videogioco calcistico di EA grazie a postazioni di gioco appositamente allestite.

Oggi il gioco arriva ufficialmente sul mercato, di conseguenza se siete interessati all’acquisto non dovete fare altro che andare in negozio e procurarvi la vostra copia.