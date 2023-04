È qui che inizia la storia di EA SPORTS FC”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. “Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan. EA SPORTS FC sarà un simbolo per questo sport, di innovazione e cambiamento, e siamo entusiasti di mostrare di più ai nostri fan sul futuro che arriverà a luglio.”

“È qui che inizia la storia di EA SPORTS FC. Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. “EA SPORTS FC sarà un simbolo per questo sport, di innovazione e cambiamento, e siamo entusiasti di mostrare di più ai nostri fan sul futuro che arriverà a luglio”.

Il nuovo marchio prende ispirazione per il suo design direttamente dal gioco e da una forma dominante nella cultura calcistica che rappresenta lo sport in più dimensioni, i triangoli. Dalle tecniche di passaggio agli schemi di gioco, la forma è stata anche intessuta nel DNA delle esperienze calcistiche di EA SPORTS per decenni; dagli angoli isometrici delle nostre primissime esperienze a 8 bit, ai poligoni triangolari che compongono ogni pixel dei nostri giochi più moderni, oltre all’iconico simbolo dell’indicatore del giocatore che appare sopra gli atleti in ogni partita. Per saperne di più sull’identità del marchio e sul linguaggio del design, cliccate qui.

EA SPORTS ha definito il calcio interattivo per 30 anni e ha costruito una community calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme – una community che EA SPORTS FC continuerà a far crescere insieme a partner che condividono l’obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di fan. Costruito su una base di inclusività e innovazione, i fan sperimenteranno un’autenticità senza pari con l’accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici mondiali che consentiranno un’ulteriore espansione in aree che includono sia il calcio femminile che quello giovanile.

I fan possono iscriversi al Club su easports.com/fc ed essere tra i primi a saperne di più, in vista degli aggiornamenti dettagliati sui prodotti che arriveranno a luglio.