L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il comparto audio dei titoli sportivi, ed EA Sports FC rappresenta un caso emblematico di questa evoluzione tecnologica. Il colosso di Redwood City ha confermato alla BBC di utilizzare la clonazione vocale assistita dall'IA per gestire parte del carico di lavoro relativo al commento tecnico in-game, una rivelazione che solleva interrogativi sul futuro della produzione videoludica e sul ruolo degli attori vocali nel settore. La pratica, che coinvolge il telecronista Guy Mowbray, avviene con il pieno consenso del professionista britannico, ma evidenzia quanto l'implementazione di sistemi intelligenti stia diventando pervasiva nello sviluppo AAA contemporaneo.

Mowbray, voce ufficiale della serie dal debutto di EA Sports FC 24, ha descritto l'enorme mole di registrazioni necessarie per un simulatore calcistico di questa portata. Con un database che supera i 20.000 giocatori e roster in costante aggiornamento tramite patch settimanali, il lavoro di doppiaggio si protrae ininterrottamente da novembre fino a luglio. Ogni nome deve essere registrato in molteplici intonazioni per adattarsi a contesti differenti: ricezione del pallone, tiro in porta, goal segnato e decine di altre situazioni di gioco che richiedono variazioni tonali naturali.

È proprio in questo ambito ripetitivo che interviene l'IA proprietaria di EA. Il sistema replica digitalmente la voce di Mowbray per generare parte delle pronunce dei nomi dei calciatori, alleggerendo il carico delle sessioni di registrazione più meccaniche. Electronic Arts ha dichiarato alla BBC che "l'IA è parte integrante della nostra pipeline di sviluppo da tempo, dalle animazioni ai sistemi di gameplay", sottolineando però un punto cruciale: quando si tratta di commento tecnico e contenuti narrativi, si tratta sempre di una collaborazione con i nostri talenti, mai di una sostituzione.

Con oltre 20.000 giocatori da registrare in diverse intonazioni, l'IA gestisce le pronunce ripetitive mentre i commentatori si concentrano sulle linee narrative complesse

La distinzione tra automazione e contributo umano emerge chiaramente dalle parole dello stesso Mowbray. Le sequenze commentistiche più elaborate richiedono la sua creatività diretta, poiché devono rispecchiare il suo stile personale e risultare credibili durante le partite. "Se una squadra supera la metà campo ma non sappiamo se l'azione si svilupperà, potrei dire 'oh, un attacco promettente, vediamo cosa succede' come commento esplicativo, ma servono dieci variazioni diverse di quella frase, quindi devo pensare ad altri nove modi per esprimerlo", ha spiegato il telecronista britannico.

Questa necessità di autenticità stilistica rappresenta uno dei limiti attuali della tecnologia generativa nel gaming. I sistemi di IA possono riprodurre fedeltmente tonalità e inflessioni vocali per task standardizzati, ma la creatività contestuale e l'improvvisazione tipica del commento sportivo richiedono ancora l'intervento umano. Sue Smith, co-commentatrice del titolo, ha confermato che le sessioni di registrazione durano quattro-cinque ore consecutive e richiedono condizioni vocali perfette per garantire coerenza tra materiali registrati a distanza di mesi.

La questione della continuità audio è particolarmente critica per l'immersione nel simulatore calcistico. Smith ha raccontato episodi in cui le registrazioni sono state interrotte perché la sua voce presentava variazioni rispetto alle sessioni precedenti, un dettaglio che i giocatori potrebbero percepire come innaturale durante le partite. "Se c'è qualsiasi tipo di variazione, suonerebbe piuttosto strano nel gioco", ha ammesso, aggiungendo di non aver mai curato così tanto la propria voce in tutta la carriera.

Questo approccio ibrido tra intelligenza artificiale e performance umana riflette una tendenza più ampia nell'industria videoludica, dove lo sviluppo assistito dall'IA sta ottimizzando workflow produttivi sempre più complessi senza eliminare completamente il fattore umano. A differenza di alcune applicazioni controverse dell'IA generativa nel settore, come la creazione di asset grafici senza compenso agli artisti originali, EA Sports FC implementa la tecnologia con il consenso esplicito dei professionisti coinvolti, mantenendo un equilibrio tra efficienza produttiva e qualità del risultato finale.