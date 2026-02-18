Avatar di Ospite Bug_Blade #466 0
0
beh almeno hanno chiesto il permesso, già qualcosa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bug Pro #296 0
0
20.000 nomi da registrare ogni anno e la gente si lamenta che usano l'IA per le cose ripetitive?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.