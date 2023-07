Dopo aver presentato FC24, ovvero la nuova veste della celebre serie FIFA, EA ha rilasciato nelle scorse ore un primo sguardo al gameplay della prossima iterazione del più celebre videogioco dedicato al calcio.

Da quanto mostrato da Electronic Arts, FC24 non si discosterà da quanto proposto dalla serie FIFA, mostrando un’evoluzione dell’engine, e delle meccaniche di gioco, perfettamente in linea con quanto svolto dal colosso dell’intrattenimento nel corso degli ultimi anni.

Come emerso dalle recenti indiscrezioni, sarà proprio Erling Haaland il giocatore che si staglierà sulla copertina di questa nuova iterazione del calcio secondo EA, mentre per quanto riguarda le varie edizioni che saranno disponibili, troviamo la canonica Standard Edition (79,99€) e la Ultimate Edition (109,99€). Quest’ultima conterrà i soliti oggetti digitali a cui oramai EA ci ha abituato: elementi in-game legati a Ultimate Team, 4.600 FC Point, accesso alla Campagna Nike all’interno di Ultimate Team, accesso anticipato al gioco e e una serie di altri contenuti, non ancora annunciati, dedicati a questa modalità.

Per quanto riguarda i contenuti che saranno presenti all’interno di FC24, ci saranno oltre 700 squadre, 30 leghe e oltre 19.000 giocatori su licenza. L’engine rimane il Frostbite di EA ma sarà supportato dall’HyperMotionV (il nuovo sistema dedicato alla gestione delle animazioni dei giocatori basdandosi sui dati raccolti da oltre 180 calciatori reali) e da PlayStyles, ovvero un sistema capace di personalizzare ogni giocatore, basandosi sulle loro caratteristiche reali, garantendo un livello di realismo in temrini di animazioni, modelli poligonali e comportamento sul campo, mai visto fino a oggi.

Ricordiamo, infine, che FC24 è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Una versione per console di vecchia generazione (PlayStation 4 e Xbox One) è stata annunciata da EA ma non sappiamo ancora quali modifiche presenterà rispetto alla versione next gen.