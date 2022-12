Sempre più spesso stiamo assistendo alla chiusura di tutta una serie di server relativi a vecchie esperienze videoludiche online. Sebbene si tratti prevalentemente di titoli alquanto datati, fa sempre poco piacere assistere a quella che è la fine della vita di un’esperienza, soprattutto se sprovvista di alcuna modalità single player e tutta incentrata sul multiplayer. Ora, a distanza da qualche mese, EA ha annunciato che prossimamente verranno chiusi i server di altri tre giochi appartenenti a un’IP che ha fatto la storia del videogioco.

L’annuncio del colosso statunitense è arrivato in queste ore, con Electronic Arts che ha aggiunto ben tre esperienze alla lista dei giochi che vedranno la chiusura dei propri server prossimamente. Questa tripletta di titoli presenta esperienze che fanno parte della storica saga FPS di Medal of Honor, e andando a citarli nello specifico si tratta di: Medal of Honor Airborne, Medal of Honor reboot del 2011 e il suo seguito Medal of Honor Warfighter.

I server di questi giochi che verranno chiusi comprenderanno sia le versioni console PlayStation 3 e Xbox 360 che le edizioni per PC. Per questo una volta staccata la spina da EA i giocatori non potranno mai più tornare a sfidarsi nelle modalità online. Electronic Arts ha annunciato anche la data di chiusura dei server dei tre Medal of Honor, con questo evento che avverrà a partire dal prossimo 16 febbraio 2023.

Fortunatamente, in questo caso, i tre titoli FPS non termineranno del tutto di offrire ai più curiosi i proprio contenuti. Come da tradizione per la saga, infatti, ci sarà modo di giocare alle tre campagne in single player proposte dai giochi; tutte e tre con le proprie trame, le proprie ambientazioni e i propri colpi di scena.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.