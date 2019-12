Earthbreakers: ecco il trailer del successore spirituale di Command & Conquer Renagade

Tra molti dei capitoli più amati della saga di Command & Conquer, Renegade è sempre stato uno dei più bistrattati dagli appassionati dei titoli di Westwood Studios.. L’ambizioso progetto datato 2002 nacque dall’idea di riunire l’azione immediata degli sparatutto in prima persona con le tattiche di un RTS. Adesso sembra che tale tipologia di gioco stia per rinascere con Earthbreakers proprio grazie alle menti di ex cretivi di Westwood Studios.

Molti degli ex sviluppatori di Westwood ora lavorano all’interno di Petroglyph, e dopo 18 anni da Renegade sono tornati a riproporre l’idea originale che stava dietro a quel particolare capitolo della saga di Command & Conquer.

Earthbreakers è stato presentato tramite un trailer di annuncio alla fine di novembre e si presenta come uno sparatutto in prima persona multiplayer ed ibridato a un RTS. L’elemento di costruzione, cardine di ogni RTS che si rispetti viene mantenuto mentre allo stesso tempo il gioco permette al giocatore di prendere il controllo delle singole unità in prima persona. Come la maggior parte dei giochi RTS, i giocatori dovranno raccogliere risorse per costruire diversi elementi e sbloccare le diverse unità disponibili.

Il titolo sarà esclusivamente PvP e verrà rilasciato durante il 2020. Petroglyph ha annunciato che nel gioco ci saranno due fazioni che presenteranno le loro unità e abilità uniche. Cosa pensate del nuovo progetto degli ex sviluppatori di Westwood Studios?