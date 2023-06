L’estate è finalmente arrivata, e con lei le vacanze. Le giornate di sole, però, per i videogiocatori non sono fatte solamente di mare e tintarella, ma sono il momento perfetto per recuperare qualche titolo. Per questo motivo abbiamo fatto una ricerca approfondita nel web, scovando per voi ben 7 videogiochi in super sconto perfetti per questo periodo!

Nonostante tutti i giochi che abbiamo scelto provengano da eBay, vi proporremo generi diversi, che vanno dagli open world agli action, e per piattaforme diverse, come Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5. Di seguito troverete, dunque, un comodo indice dove scovare subito ciò che vi interessa e balzare alla sua descrizione e, ovviamente, al link che rimanda alla pagina dello store dedicata.

Prima di passare alla nostra proposta mensile di Amazon Finds, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Detto ciò, buona giocata!

eBay: 7 imperdibili giochi in sconto

Diablo IV (PlayStation 4) | 69,90€ (79,99€)

Iniziamo con quello che molto probabilmente sarà IL gioco dell’estate per molti: Diablo IV. L’ultima iterazione della serie è uscita da poche settimane e sta facendo impazzire milioni di giocatori, immergendoli nei panni di una delle cinque classi disponibili. Siete pronti a far fuori orde di demoni ed esplorare una mappa open world immensa con l’obiettivo di uccidere la temibile Lilith?

Vedi su eBay

Dead Space Remake (PlayStation 5) | 49,90€ (59,99€)

Dead Space Remake è uscito qualche mese fa e si è contraddistinto come uno dei migliori remake della storia, riuscendo a incapsulare perfettamente l’anima del titolo originale degli anni 2000 e migliorandolo sotto ogni aspetto. Vivrete, dunque, una vera e propria esperienza next-gen a bordo della USG Ishimura, uccidendo i necromorfi e godendo di un realismo sia visivo che sonoro sbalorditivo.

Vedi su eBay

Resident Evil 4 Remake (PlayStation 5) | 49,90€ (64,99€)

Vi proponiamo un altro remake decisamente riuscito, ovvero quello di Resident Evil 4, celebre titolo della saga che vede come protagonista il poliziotto Leon. In una versione completamente nuova e ottimizzata per la nuova generazione dovrete riuscire a sopravvivere dalle orde di zombie che vorranno uccidervi, razionando al meglio le munizioni e… cercando di non farvela sotto dalla paura, dato che il gioco è incredibilmente realistico.

Vedi su eBay

Final Fantasy XVI (PlayStation 5) | 59,90€ (67,99€)

Cambiamo completamente genere e passiamo a un titolo uscito da appena qualche giorno e che è già in sconto a un prezzo ottimo su eBay. Stiamo parlando di Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo dell’iconica saga che ha ricevuto valutazioni davvero eccelse. Vestirete i panni di Clive, esplorando il regno di Valisthea e scoprendo una narrazione grintosa, matura e realistica, il tutto, ovviamente, immergendovi in tantissime battaglie dinamiche e coinvolgenti.

Vedi su eBay

Mario Kart 8 Deluxe (PlayStation 5) | 46,99€ (59,90€)

Cosa c’è di più estivo che passare un pomeriggio a giocare a Mario Kart con gli amici? Ebbene, questa offerta di eBay è l’occasione perfetta per recuperare l’ultimo titolo della saga, l’8 Deluxe, uscito su Nintendo Switch. Potrete immergervi in gare spericolate all’interno di piste uniche e dallo stile grafico davvero incredibile, sfidando i vostri amici o i giocatori di tutto il mondo nella modalità online.

Vedi su eBay

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Nintendo Switch) | 32,99€ (44,99€)

Rimaniamo in tema con Mario + Rabbids Sparks of Hope, il secondo capitolo della serie che vede l’unione dell’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi e i Rabbids, degli adorabili ed esilaranti coniglietti. In questo sequel, di cui di recente è uscito anche un DLC, vi imbarcherete in una nuova avventura cosmica con l’obiettivo di riportare l’ordine nella galassia e salvare gli Spark.

Vedi su eBay

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) | 59,90€ (69,99€)

Non potevamo non includere anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga dove vestirete nuovamente i panni di Link. L’opera, che ha ottenuto delle valutazioni veramente incredibili, vi porterà in una Hyrule ancora più grande e variegata grazie a isole fluttuanti, dungeon sotteranei e tanti nuovi nemici e amici. Avrete anche a disposizione delle abilità inedite che vi aiuteranno sia nei combattimenti che nell’esplorazione, ma il vostro obiettivo rimarrà sempre lo stesso: salvare Zelda e sconfiggere il male.

Vedi su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!