eBay: tanti videogame e console in offerta con sconti fino al 40%!

Già vi abbiamo segnalato, in mattinata, quelle che sono le nuovissime offerte di eBay che, grazie alla sua Super Week, ha già messo in sconto tantissimi prodotti con sconti che arrivano anche al -60% del prezzo originale! Un’occasione molto ghiotta, dunque, per rinnovare il proprio comparto tech, il proprio guardaroba o, perché no, per regalarsi un attimo di svago grazie alle ottime offerte attive nel campo dei videogiochi.

Le offerte sono tantissime, e riguardano per lo più titoli in versione PS4, con anche alcune ottime promozioni relative il comparto console, dove non solo PS4 è protagonista dei saldi, ma anche Nintendo Switch, Xbox One ed alcune edizioni “mini”, come è il caso del Sega Mega Drive. Va detto che non in tutti i casi si tratta di prezzi mai visti, ma per quanto riguarda alcuni titoli, come ad esempio Dragon Ball Z: Kakarot, si parla del prezzo più basso di sempre (a rigor di cronaca già segnalato lo scorso mese, ma oggi di nuovo attivo), il che non è affatto un male trattandosi di prodotti nuovi e non usati.

Insomma, pur vero che freme l’attesa per le nuove console e per i titoli in uscita il prossimo mese, tra cui Doom Eternal e Animal Crossing, grazie alle offerte eBay potrete approfittarne per acquistare qualche grande uscita lasciata in disparte in attesa di tempi migliori. Tempi che ora sono arrivati, e che vi invitiamo a cogliere al volo vista la già risicata disponibilità su alcuni dei titoli disponibili!

Di seguito, dunque, la nostra selezione di prodotti in sconto, con l’invito a consultare anche la pagina principale dell’iniziativa, così da non lasciarvi scappare nessuno dei prodotti disponibili! Inoltre, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi che val la pena iscriversi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

