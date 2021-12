Ecco Analogue Pocket: aperti i pre-order della nuova console portatile che si ispira al Game Boy

Nella lunga storia del videogioco abbiamo visto una marea di grandi console portatili ottenere una grande popolarità. Da tutte le console Nintendo fino alla PSP, il concetto di portabilità è sempre andato a braccetto con il medium videoludico. Negli ultimi anni c’è anche il mercato mobile ad essere esploso, ma proprio di recente è stata annunciata una nuova console portatile che si ispira moltissimo ai vari Game Boy di Nintendo.

Si tratta di Analogue Pocket, una console portatile annunciata ormai qualche anno fa e che torna a prendersi le scene dopo che su Twitter sono stati aperti i pre-order ufficiali. Se siete interessati a portarvi a casa questa bellissima console che prende palesemente ispirazione da un mostro sacro del gaming come il Game Boy vi basta fare un salto sul sito ufficiale del prodotto.

I pre-ordini per acquistare una console Analogue Pocket sono aperti da ieri 14 dicembre. La compagnai ha però voluto annunciare che, a causa degli aumenti dei prezzi dei componenti a livello di settore, il prezzo di Pocket è ora di 219 Dollari. Tutti gli altri accessori supportati dalla console, invece, non hanno subito un aumento di prezzo.

Pocket will be available to purchase on December 14th at 8am PST. It is our goal for everyone who wants a Pocket to be able secure an order.

To accomplish this in the context of a global pandemic, we are implementing a fulfillment protocol. pic.twitter.com/jHukRh0R2I

— Analogue (@analogue) December 10, 2021