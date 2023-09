Da domani, 14 settembre, diremmo addio a Xbox Live Gold e daremo il benvenuto a Xbox Game Pass Core. Questa svolta rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente offerta di Games with Gold, in quanto prevede una libreria di giochi a rotazione anziché la possibilità di riscattare due/tre titoli gratuiti al mese.

La notizia arriva direttamente da Xbox, sottolineando che il passaggio a Xbox Game Pass Core è stato necessario a causa di una crescente domanda di servizi di abbonamento di gioco più ampi e flessibili.

La lista iniziale di giochi inclusi in Xbox Game Pass Core è ora stata annunciata, ma vi ricordiamo che questi cambieranno nel corso del tempo per dare modo di provare sempre titoli diversi.

Ecco la lista dei primi 36 titoli che saranno disponibili per i membri di Xbox Game Pass Core su Xbox One e Xbox Series X|S:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal Edizione Standard

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Edizione Standard

Gang Beasts

Gears 5 Edizione Game of the Year

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Edizione Crimewave

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Edizione Farewell

Stardew Valley

State of Decay 2: Edizione Juggernaut

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Microsoft ha annunciato che l’elenco verrà aggiornato due o tre volte all’anno, il che potrebbe significare un periodo di attesa di tre o sei mesi prima che vengano introdotti nuovi giochi.

È importante notare che Xbox Game Pass Core offre anche ulteriori vantaggi, in particolare la possibilità di giocare a molti giochi multiplayer su Xbox. Ad esempio, per giocare a Call of Duty: Modern Warfare III con gli amici sarà necessario almeno un abbonamento a Game Pass Core.

L’eliminazione di Xbox Live Gold segna un importante cambiamento nella strategia di abbonamento di Xbox e segnala l’importanza crescente dei servizi di abbonamento di gioco nell’industria dei videogiochi. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il futuro delle offerte di gioco su console Xbox e l’esperienza dei giocatori.