Dopo la presentazione di Starfield nel lungo direct dedicato, Bethesda Game Studios ha aggiornato la pagina del negozio di Steam con i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC del suo prossimo gioco di ruolo di fantascienza. La buona notizia, che probabilmente nessuno si aspettava, è che non sono particolarmente esigenti rispetto a molti recenti titoli. Persino il requisito di spazio di archiviazione, ovvero il dato che preoccupava maggiormente, è relativamente elevato ma non fuori dall’ordinario. Tuttavia, c’è un’importante condizione: è necessario avere un Solid Storage Drive (SSD).

È vero che la maggior parte dei giocatori avrà già acquistato un SSD a questo punto, ma potrebbe essere il primo gioco per PC a richiedere ufficialmente l’abbandono delle unità di archiviazione meccaniche. Nemmeno Forspoken, l’unico titolo attualmente che supporta l’API DirectStorage di Microsoft, richiede un SSD, nonostante al momento non sia chiaro se Starfield richieda o meno DirectStorage.

In ogni caso, di seguito vi lasciamo i requisiti di sistema di Starfield:

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

Processore: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesta

CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10/11 with updates

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesta