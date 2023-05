Nel mercato videoludico esistono decine di videogiochi che superano le centinaia di ore di durata, tuttavia sono in pochi quelli che hanno una campagna single player molto lunga. Di seguito potete trovare la lista degli 11 titoli più lunghi di sempre.

Persona 4 Royal (101 ore) Monster Hunter Freedom Unite (98 ore) Persona 3 (82 ore) Monster Hunter Generations Ultimate (79 ore) Gran Turismo 4 (78.5 ore) Dragon Quest 7 (78 ore) Monster Hunter 4 Ultimate (77.5 ore) Pathfinder: Kingmaker (77.5 ore) Monster Hunter 3 Ultimate (75 ore) Persona 4 (72.5 ore) My Time at Portia (70.5 ore)

Chiaramente queste durate sono pure e semplici medie che escludono quest secondarie, attività varie ed eventuali o altro. Insomma, questi dovrebbero essere i giochi con la storia più corposa e non quelli più lunghi in generale.

Se dovessimo considerare anche altri fattori, siamo abbastanza certi che opere come The Witcher 3, Skyrim, Oblivion, Morrowind, Pillars of Eternity, Divinity o Minecraft possano tranquillamente rientrare senza grossi problemi.

Inoltre va sempre considerato che dipende sempre da giocatore a giocatore e come decide di approcciare la storia a proprio piacimento. Dal nostro punto di vista non possiamo che concordare con questa classifica, sia per esperienza personale sia perché riflettendoci non ci vengono in mente giochi capaci di superarli di durata dal punto di vista puramente narrativo.

Voi cosa ne pensate? Vi ritrovate in questa classifica o pensate che ci debbano essere altri giochi al posto di questi elencati? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.