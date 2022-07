A inizio anno sembrava che gli NFT dovevano essere la prossima next big thing, tanto che sempre più colossi dell’intrattenimento e del mondo del gaming sembravano volerci puntare forte. Col passare dei mesi il fenomeno si è ridimensionato andando a raccogliere “solamente” l’interesse di una fetta di curiosi comunque molto grossa. Nel frattempo c’è anche chi ha deciso di annunciare una console che promette di basarsi completamente su esperienze videoludiche a base NFT.

Si tratta della console Polium One, hardware da poco annunciato dalla compagnia Web 3 e che promette di farci giocare a tutta una serie di esperienze NFT. La società definisce il proprio nuovo hardware come “la prima console di gioco multi-chain al mondo”, la quale sarà in grado di far girare giochi basati su blockchain differenti. La piattaforma, di cui è stato svelato anche il design e il pad, “sarà abbastanza potente da eseguire giochi ad alte prestazioni e sarà facile da usare anche per i giocatori tradizionali che non conoscono Web 3”, dichiara la compagnia.

Polium One promette di debuttare non prima del 2024, ma a quanto pare ci sono molti nubi attorno a tale progetto. In primis questo annuncio è stato accolto con grande scetticismo da parte di parecchi utenti, molti dei quali non hanno ben chiaro che tipologia di giochi saranno in grado di giocare sulla console. Ad aumentare i dubbi è la stessa compagnia, la quale non ha ancora chiarito quali saranno nel dettaglio le esperienze che si potranno giocare su tale hardware.

Altri utenti, poi, hanno fatto notare come il logo di Polium sia sostanzialmente quello del Nintendo Game Cube ma ribaltato e risistemato a dovere per far emergere la lettera ‘P’ di Polium. Altre critiche arrivano anche dal Discord ufficiale del progetto, il quale è stato lanciato senza alcuna moderazione, dove diversi utenti hanno già preso di mira la console definendola una truffa e consigliando la compagnia di lasciare perdere. Ci sembra ancora presto per tirare le somme, ma per il momento abbiamo visto ancora troppo poco di quella che è l’ambizione di Polium.

La compagnia ha annunciato poco altro per il momento, se non che il controller sarà provvisto di un lettore per impronta digitale e un tasto che darà accesso veloce al portafoglio dell’utente. Inoltre Polium promette grandi prestazioni dalla sua macchina da gioco NFT, con la console che sarà in grado di far girare i giochi in 8K con HDR, 120fps e ray tracing. Ora non ci resta che capire quali giochi saremo in grado di giocare su questa console nel 2024, sempre se questo progetto, al momento molto fumoso e criticato, non verrà ridimensionato nelle sue ambizioni.