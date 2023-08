sul sito ufficiale di Forza Motorsports, sono comparse le specifiche tecniche ufficiali. Nella giornata di oggi, infatti, Turn 10 Studios ha fornito maggiori dettagli su cosa sarà necessario per far girare il gioco su computer.

Confermando il supporto fino a risoluzioni native 4K. Inoltre, il gioco includerà il supporto a NVIDIA DLSS 2 e AMD FSR 2.2. e richiederà uno spazio di archiviazione di 130 GB, obbligatoriamente su di un’unità SSD.

Forza Motorsport

Per quanto riguarda le specifiche minime per le impostazioni di gioco più basse, Turn 10 Studios ha suggerito quanto segue:

Processore: i5-8400 6 core a 2,8 GHz | Ryzen 5 1600 6 core a 3,2 GHz

Core del processore: 6 core fisici

Scheda grafica: GTX 1060 6 GB | RX 5500 XT

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 130 GB SSD

Per le impostazioni di gioco di qualità più alta, le specifiche raccomandate sono:

Processore: i5-11600k | Ryzen 5 5600X

Core del processore: 6 core fisici

Scheda grafica: RTX 2080 Ti | RX 6800 XT

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 130 GB SSD

Infine, per coloro che cercano le massime prestazioni, con le impostazioni ultra, le specifiche richieste sono:

Processore: i7-11700k | Ryzen 7 5800X

Core del processore: 8 core fisici

Scheda grafica: RTX 4080 | RX 7900 XT

VRAM: 16 GB

RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 130 GB SSD NvME

Purtroppo, non sono state fornite informazioni sulle risoluzioni e sui frame rate corrispondenti a queste impostazioni ma si presume che l’opzione Ultra garantirà il 4K e un framerate di, minimo, 60 FPS. Inoltre, il team ha annunciato che al primo avvio il titolo sarà limitato a 30 FPS ma sarà, ovviamente, possibile sbloccare il frame rate nelle impostazioni.

Insomma delle informazioni rassicuranti per quanto riguarda la scalabilità del gioco, specialmente dopo aver saputo, proprio da Turn 10, che molti contenuti legacy (ovvero presenti nei capitoli precedenti della serie) sono stati rimossi in quanto considerati obsoleti o troppo dispendiosi in termini di risorse. Turn 10 Studios, infatti, sta dando priorità assoluta al comparto grafico del gioco che, al momento, sembra davvero incredibile.