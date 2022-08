Microsoft è solita realizzare dei modelli speciali di Xbox Series S per alcuni giochi particolari. In passato è già accaduto diverse volte, ma a differenza dell’epoca 360, dove spesso queste versioni erano acquistabili in tutto il mondo, di recente il colosso di Redmond ha deciso di regalarle a un singolo fortunato vincitore di determinati contest. Non fa eccezione quella di Fall Guys, lanciata nel corso degli ultimi giorni e che si candida a essere uno dei più modelli più belli che abbiamo mai visto.

La console richiama in tutto e per tutto il gioco di casa Mediatonic. Xbox Series S si presenta in una insolita veste rosa, con alcune decorazioni in verde acqua. La ventola di areazione è decorata con quelli che sono a tutti gli effetti il paio di occhi dei protagonisti di Fall Guys, ovvero i fagiolini, che sono impegnati nelle loro corse per la vittoria attraverso scenari impossibili.

Oltre alla console, non poteva mancare anche il pad ufficiale ed è forse il più stravagante e kitsch di sempre. Verde acqua sul fronte, rosa sul retro, E le levette analogiche e i grilletti sono in color oro (così come il d-pad). Sull’impugnatura destra è invece presente la coroncina, simbolo della vittoria nelle run in solitaria e utilizzata, fino all’aggiornamento a free-to-play, come valuta in-game per acquistare i vari costumi ed elementi nello shop del gioco.

it's our anniversary, so i thought i'd do something nice for you…

retweet this tweet with #FallGuysAnniversaryCustomXboxGiveaway for a chance to win this SUPER AWESOME CUSTOM FALL GUYS XBOX SERIES S!!!

must be following, you have until 8th!!

https://t.co/GOqn5GixoJ pic.twitter.com/DAwK5HHPDt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! (@FallGuysGame) August 5, 2022