Nonostante i tantissimi giochi che arrivano puntuali su Xbox Game Pass, Call of Duty non ne ha mai fatto parte. Non parliamo ovviamente dei giochi più recenti, ma anche di vecchi capitoli che non si sono mai affacciati nel servizio Microsoft. Ora, stando alle carte della CMA, l’ente che sta sorvegliando l’acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond, il motivo è stato svelato.

Il motivo per cui Call of Duty non è mai stato inserito in Xbox Game Pass riguarda proprio l’accordo con Sony. In pratica, il colosso nipponico è stato ben chiaro con Activision Blizzard: nessun titolo della serie può entrare all’interno del catalogo del Game Pass. Questo, a quanto emerge, vale sia per i giochi vecchi che per quelli nuovi. Chiaramente la situazione non potrà cambiare neanche se le antitrust dessero il via libera all’acquisizione: Microsoft si è infatti impegnata a mantenere lo stesso deal attuale tra i produttori del first person shooter e Sony per tre anni oltre la scadenza.

Si tratta, chiaramente, di una manovra assolutamente normale in un mercato come questo. Sony ha probabilmente stretto un rapporto di fiducia con Activision Blizzard e soprattutto con Call of Duty ed è dunque giusto che si tuteli sotto un certo punto di vista. Chiaramente questo gioca a sfavore di Microsoft, ma in un mercato come il nostro tutto è praticamente lecito.

Thanks Sony for protecting gamers pic.twitter.com/zQIyhcX2JO — Xbox Infinite (@XboxInfinite117) October 19, 2022

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe essere finalizzarsi nel corso del 2023. Al momento la CMA ha espresso diversi dubbi, e visti i precedenti (per esempio l’acquisizione di ARM da parte di Nvidia) non è detto che Microsoft riesca nell’intento di portarsi a casa l’intero gruppo, acquistato a inizio anno per una cifra vicina ai 70 miliardi di Dollari. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.