Logitech, in occasione dell’evento inaugurale Logi Play, ha annunciato l’uscita di PRO Racing Wheel e PRO Racing Pedals, un nuovo setup professionale ideato per garantire agli appassionati un’esperienza di guida più realistica che mai. Entrambi saranno disponibili nel sito logitechG.com e presso i rivenditori autorizzati già da questo mese, a un prezzo consigliato di 1099 euro per il volante e 389 euro per i pedali.

Tra le caratteristiche più interessanti del PRO Racing Wheel vi è il nuovo motore ad alte prestazioni Direct Drive, unito alla tecnologia di feedback TRUEFORCE; grazie a queste feature il volante è in grado di percepire le condizioni della pista, adattando l’auto nel corso della gara e rendendo così il sim racing ancora più coinvolgente. Oltre a questo, il volante è stato progettato con un design intuitivo, dove le manopole e i pulsanti sono facilmente raggiungibili con i pollici in modo da non costringere il giocatore a distogliere lo sguardo dalla pista.

Per quanto riguarda i paddle analogici, questi presentano un sistema magnetico che utilizza sensori contactless effetto hall; il risultato è quindi quello di una vera auto da corsa professionale, che viene unito alla possibilità di adattare la risposta tattile alle diverse funzioni in gara. I giocatori hanno infatti modo di scegliere tra la doppia frizione, utile per la fase di partenza, e le configurazioni alternative, le quali includono un freno a mano e due assi aggiuntivi.

I PRO Racing Pedals possono essere invece personalizzati completamente per adattarsi allo stile di guida del giocatore, e tra le feature principali includono il rilevamento della pressione esercitata dal pilota, la possibilità di regolare la sensibilità dei tre pedali e il design modulare, grazie al quale ogni pedale può essere spostato in base al corpo del giocatore.

Il PRO Racing Wheel è disponibile in due versioni: una compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, e una con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. I PRO Racing Pedals sono invece compatibili con PC Windows attraverso una porta USB e, se collegati al volante, anche con Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.