I guadagni stellari di Sony grazie a Call of Duty su PlayStation trapelano dai documenti censurati. Nel corso dei recenti avvenimenti della causa FTC contro Microsoft, alcuni documenti soggetti a censura da parte di Sony hanno involontariamente svelato i dati finanziari legati ai profitti ottenuti dalla compagnia grazie a Call of Duty. Lo sottolineiamo subito: i numeri dietro sono semplicemente strabilianti.

Sembra che l’ufficio legale di Sony abbia commesso un grave errore durante l’applicazione delle censure sui documenti inviati al tribunale e successivamente resi pubblici. Grazie a questo singolare errore, ora possiamo finalmente avere un’idea dell’enorme fatturato che Sony genera dalle vendite di Call of Duty su console PS4 e PS5. Secondo quanto si riesce a comprendere, parliamo di una cifra intorno agli 800 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti e circa 1,5 miliardi in tutto il mondo. Questi risultati sono quelli ottenuti in un anno durante tutto il 2021, ma è chiaro che ci possano essere stati anni migliori e peggiori.

Un’altra cosa importante è che sembra che i giocatori della serie siano particolarmente propensi a sborsare denaro per microtransazioni, contenuti scaricabili, abbonamenti e accessori vari, tanto che l’ammontare medio raggiunge la cifra incredibile di 15,9 miliardi di dollari all’anno per Sony PlayStation. Ciò è possibile grazie alla percentuale che Sony guadagna su ogni singola vendita effettuata attraverso il PlayStation Store, ovviamente. Un dato che non fatichiamo a credere considerando che circa un milioni di utenti PlayStaion su 6 dedicata il suo gioco praticamente solo a Call of Duty.

Ora bene o male sappiamo perché Sony ha paura seriamente, non solo di privarsi di Call of Duty, ma eventualmente di perdere una grossa fetta di utenza a causa di Xbox Game Pass.