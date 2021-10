eFootball 2022 delude: arrivano le scuse ufficiali di Konami

Ieri è stato rilasciato ufficialmente eFootball 2022, la nuova incarnazione di PES, gioco calcistico di Konami e storico rivale di FIFA. Come ormai tutti avrete sperimentato osservando i meme in giro e raccogliendo le più disparate opinioni, la versione demo pubblicata dal publisher giapponese ha deluso le aspettative di un po’ tutti per la mancanza di veri e propri contenuti e per lo stato non performante del comparto grafico e tecnico.

Si è scatenata una vera e propria shitstorm nei confronti di Konami, rea di aver deluso le aspettative dei fan della saga calcistica. Il videogioco è ormai già considerato una delle peggiori uscite su Steam, con oltre il 90% di voti negativi. Solo una settimana fa avevamo assistito a una presentazione a porte chiuse di eFootball, ma nonostante i dubbi non eravamo certo pronti a un disastro del genere.

In vista dell’enorme flop mediatico che ha costituito il lancio di eFootball, Konami ha rilasciato un comunicato ufficiale sui canali social del videogioco per scusarsi in primo luogo con tutti i suoi fan, e in seguito per assicurare che gli sviluppatori sono già al lavoro per intervenire sulla situazione. Vi lasciamo alla traduzione del lungo testo pubblicato online: “Dopo il rilascio di eFootball 2022, abbiamo ricevuto molti feedback e richieste riguardanti il bilanciamento del gioco che include la velocità dei passaggi e il funzionamento della difesa. Vorremmo anche riconoscere che ci sono state segnalazioni di problemi che gli utenti hanno riscontrato con le cutscene, le espressioni facciali, i movimenti dei giocatori e il comportamento della palla.”

“Ci scusiamo davvero tanto per i problemi e vogliamo assicurare a tutti che prenderemo sul serio tutte le preoccupazioni e ci sforzeremo di migliorare la situazione attuale. Questo progetto sarà continuamente aggiornato, la qualità sarà migliorata e i contenuti saranno aggiunti costantemente. A partire dalla prossima settimana, ci prepareremo per un aggiornamento in ottobre, mentre riceveremo ulteriori opinioni attraverso questionari ai nostri utenti. Faremo del nostro meglio per soddisfare il maggior numero possibile di utenti, e non vediamo l’ora che continuiate a sostenere eFootball 2022.” Per il momento eFootball è disponibile in una versione demo su PC, Xbox e PlayStation, ma nel corso dell’inverno il gioco verrà ampliato sia nel comparto free-to-play che nelle modalità offline a pagamento, e sarà disponibile anche su piattaforme mobile.