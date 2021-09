eFootball 2022: i requisiti PC sono decisamente interessanti

In occasione del debutto di eFootball 2022, in arrivo il 30 settembre, Konami ha finalmente rivelato i requisiti del gioco per PC sulla pagina Steam. Come già ben tutti sapranno, questo titolo è il successore di eFootball PES 2021, ed è sorprendente vedere quanto i requisiti siano simili, o comunque poco differenti, gli uni dagli altri. Si tratta comunque di un anno di distanza tra un gioco e l’altro, eppure il nuovo capitolo rimane comunque abbordabile da PC di fascia medio-bassa.

I requisiti di eFootball 2022 sono quelli che seguono:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 8.1 oppure 10 a 64bit

: Windows 8.1 oppure 10 a 64bit Processore : Intel Core i5-3470 oppure AMD FX 4350

: Intel Core i5-3470 oppure AMD FX 4350 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GTX 670 oppure AMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GTX 670 oppure AMD Radeon HD 7870 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64bit

Windows 10 a 64bit Processore: Intel Core i7-3770 oppure AMD FX 8350

Intel Core i7-3770 oppure AMD FX 8350 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GTX 760 oppure AMD Radeon R9 270X

NVIDIA GTX 760 oppure AMD Radeon R9 270X Memoria: 40 GB di spazio disponibile

È quindi chiaro che Konami ha puntato sul tenere il nuovo capitolo di eFootball molto leggero, in quanto i requisiti sono soltanto leggermente maggiori del suo predecessore. Considerando anche il fatto che eFootball 2022 gira su Unreal Engine 4 anziché Fox Engine, utilizzato per il titolo precedente, è davvero interessante vedere dei requisiti così bassi. Si rivela infatti un’ottima notizia, perché in questo modo il gioco sarà sicuramente accessibile a una fetta di pubblico maggiore.

C’è comunque da considerare il fatto che al momento non sappiamo ancora il sistema sul quale si baserà il gioco tra la old gen e la next gen, il che cambierebbe di molto le carte in tavola. Non ci resta che aspettare maggiori informazioni al riguardo, e nel frattempo dal 30 settembre si potrà già mettere mano al titolo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. All’inizio, comunque, sarà possibile testare soltanto un numero limitato di funzionalità, tra cui le partite offline e gli eventi online.