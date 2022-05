Da diverso tempo, il brand della Juventus è legato a Konami. Ora però questa partnership sembra essersi interrotta. I segnali arriverebbero dalla gestione marketing di eFootball 2022, che sembra oramai aver eliminato ogni riferimento alla squadra di Torino, che a questo punto potrebbe tornare a un accordo con Electronic Arts e EA Sports per un eventuale partnership esclusiva con FIFA 23 o EA Sports FC.

I segnali, d’altronde, ci sono tutti. La Juventus era tra i primi club selezionati per eFootball 2022, ma il 27 maggio, quando Konami ha annunciato la partenza del circuito Esport, la squadra di Torino non è presente. Un indizio però non fa una prova, ma nella giornata odierna Konami ha pubblicato la cover art della Season 2 del suo simulatore calcistico. Nell’immagine sono presenti tre giocatori di altrettante squadre partner, ma manca proprio ogni riferimento alla Juventus.

Chiaramente al momento queste sono solamente indiscrezioni e voci di corridoio. Non è assolutamente sicuro che Konami abbia interrotto la sua partnership con la Juventus, ma i segnali sembrerebbero spingere in quella direzione. La squadra di Torino è una delle più riconosciute a livello mondiale e sicuramente la perdita di un’esclusiva importante potrebbe penalizzare non poco Konami. Al momento tutto tace, ma una eventuale esclusività con FIFA 23 potrebbe non essere un’ipotesi così assurda.

La partnership tra Konami e la Juventus è stata firmata nel luglio del 2019. Alla presentazione dell’accordo commerciale, avvenuto allo Juventus Stadium, il colosso nipponico aveva strappato a EA Sports e il brand FIFA l’esclusività della squadra torinese, impedendo allo sviluppatore e publisher di Redwood la possibilità di utilizzare il logo e le divise ufficiali della squadra. Se davvero la partnership tra Konami e la Juventus si è interrotta, un ritorno in FIFA significherebbe un riavvicinamento delle parti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per non perdervi nessun aggiornamento e nessuna novità dal mondo dei videogiochi.