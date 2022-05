Con un nuovo post pubblicato su Twitter, Konami ha voluto aggiornarci sullo stato dei prossimi aggiornamenti in arrivo per eFootball 2022. Ad oggi il titolo calcistico free-to-play ha una reputazione ben diversa da quella che aveva ottenuto nei suoi primi giorni di vita. Il lancio disastroso è ormai un ricordo lontano per Konami, ma ci sono ancora molti contenuti da sistemare e una serie di novità che devono ancora debuttare nel titolo.

Il nuovo tweet pubblicato sull’account ufficiale di eFootball 2022 si apre con un ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno popolato i server del gioco calcistico. Oltre a questo, Konami ci tiene a sottolineare di aver ricevuto molti feedback sul gioco da parte degli utenti e in risposta la compagnia nipponica ha voluto presentare alcuni degli aggiornamenti pianificati dopo la pubblicazione della versione 1.1.0.

I contenuti gratuiti in arrivo prossimamente permetteranno ai giocatori di creare delle Lobby con stanze online e giocare partite tra squadre create nella modalità Dream Team, e ciò sarà possibile dopo l’estate. Inoltre verranno aggiunte in eFootball 2022 alcune funzioni di editing e arriverà il cross-platform su console e PC. Entrambe queste aggiunte saranno disponibili nel corso dell’inverno 2022.

Thank you for playing eFootball™ 2022.

We have received lots of feedback and questions on eFootball™ 2022 from our users, and in response we would like to introduce some of the planned updates after version 1.1.0 onwards.

— eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022