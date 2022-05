Dopo una partenza a rilento, eFootball 2022 è finalmente disponibile nella sua versione definitiva. Il simulatore calcistico di casa Konami si prepara però a entrare nel vivo della sua natura. Come? Grazie ai due campionati, Championship Pro e Championship Open, che partiranno a breve. Andiamo a vedere tutti i dettagli di queste due competizioni.

Championship Pro

eFootball 2022 Championship Pro è un circuito Esport dedicato esclusivamente alle squadre di alcune leghe professionistiche e i loro Team pro. Una cerchia ristretta, su cui spicca la presenza dell’AS Roma, unica squadra italiana coinvolta. La Juventus, pur avendo uno stretto rapporto di partnership con Konami, sarà assente. La competizione partirà il 4 giugno 2022.

Squadre presenti:

FC Barcellona

Manchester Unity

FC Bayern Monaco

Arsenal

Celtic FC

AS Monaco

AS Roma

Galatasary

Calendario della competizione:

Sabato, 4 giugno: Sorteggio abbinamenti

Sabato, 11 giugno – Domenica, 12 giugno: Fase a gironi giorno 1 & 2

Sabato, 18 giugno – Domenica, 19 giugno: Fase a gironi giorno 3 & 4

Sabato, 25 giugno: Quarti di finale e semifinale

Sabato, 26 giugno: Play-off per il terzo posto & Finale

eFootball Championship Open

Ad affiancare il circuito Pro, troviamo quello Open. Questa speciale competizione di eFootball 2022 sarà giocata tra gli utenti. Si tratta infatti di una competizione pubblica, dove tutti i giocatori avranno la possibilità di qualificarsi, indipendentemente dalla loro piattaforma preferita. I tornei di qualificazione, infatti, saranno lanciati su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e Steam. Purtroppo, almeno per ora, non sono ancora state comunicate delle date in merito, dunque non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni su quando le fasi finali del torneo verranno svelate.

eFootball 2022 continuerà nel corso dei prossimi mesi ad aggiornarsi, ma il futuro del titolo calcistico Konami è in dubbio. Non sappiamo se in futuro verrà lanciata una nuova edizione e soprattutto se il team di sviluppo lancerà di nuovo alcune vecchie feature dei titoli precedenti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.